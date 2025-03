Com retrospecto muito equilibrado, Brasil e Argentina duelam pela 110ª vez na história nesta terça

Como dito acima, as seleções começaram a se enfrentar em 1914, quando fizeram dois amistosos. No primeiro jogo da histórica rivalidade, a Argentina venceu o Brasil por 3 a 0. Porém, no outro amistoso daquele ano, a Seleção Brasileira bateu os argentinos por 1 a 0. com um gol marcado pelo defensor Rubens Salles.

No retrospecto nas Eliminatórias, o Brasil tem ligeira vantagem. Em dez jogos contra a Argentina na competição, a Amarelinha conquistou quatro vitórias, contra três empates e três triunfos dos Hermanos.

No último confronto entre as seleções, em 2023, a Argentina bateu o Brasil por 1 a 0 em pleno Maracanã, com um gol de cabeça do zagueiro Otamendi.

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas.