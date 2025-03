Com homenagem à torcida, Grêmio anuncia novo uniforme para a temporada

O Grêmio anunciou na manhã desta terça-feira (25) seu novo uniforme para a temporada 2025. O novo manto gremista, feito em parceria com a Umbro, homenageia a união dos torcedores do Tricolor Gaúcho espalhados pelos quatro cantos do mundo.

A nova camisa traz as tradicionais cores azul, preta e branca, com tem linhas verticais dispostas na parte da frente e das costas. A gola será no formato V, enquanto as mangas serão predominantemente azuis. Na parte de trás, o manto apresenta uma etiqueta estilizada escrito "Imortal", logo abaixo, está a bandeira do Rio Grande do Sul.

Destacando a torcida gremista por todo o planeta, a barra lateral da camisa traz a sublimação do escudo do Clube com a presença dos continentes. Esta versão do escudo foi criada em 1985 e que apresentou pela primeira vez as estrelas de bronze, prata e ouro, que simbolizavam, respectivamente, as conquistas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América e do Mundial de Clubes.