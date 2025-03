Com decisão à vista, Abel Ferreira tem aproveitamento de mais de 60% em finais pelo Palmeiras; confira

O Palmeiras mantém vivo o sonho pelo tetracampeonato do Paulistão mesmo com a derrota para o Corinthians no primeiro jogo, no Allianz Parque, por 1 a 0. Buscando se isolar como técnico mais vezes campeão pelo clube, em sua 14ª final, o técnico Abel Ferreira tem um aproveitamento de 61,5% em finais.

No momento, ele tem oito títulos em competições disputadas em sistema de mata-mata, ou seja, com possibilidades de ir final, seja em jogo único ou ida e volta. Assim, ele divide o topo do ranking com Oswaldo Brandão. O último título de Abel pelo Verdão foi justamente o Paulista de 2024.

São duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023) e três Paulistas (2022, 2023 e 2024), além de cinco vices (um Mundial, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e um Paulista). Além disso, o treinador tem outros dois títulos: os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023.