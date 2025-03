Calleri treina novamente e deve reforçar São Paulo no Brasileirão; Lucas está fora

O São Paulo realizou mais um treinamento nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, focado em sua estreia no Brasileirão, que acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, no Morumbis.

Jonathan Calleri, que vinha cumprindo um cronograma individualizado de atividades para controle de carga, treinou mais uma vez sem restrições ao lado de seus companheiros e deve reforçar a equipe comandada por Luis Zubeldía no fim de semana.

Lucas Moura, por sua vez, continua se limitando ao tratamento fisioterápico devido a um trauma no joelho direito. Internamente há o consenso de que o camisa 7 não reunirá condições físicas para ficar à disposição contra o Sport.