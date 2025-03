Botafogo cobra dívida do Vitória pela venda de Janderson

A diretoria do Botafogo alega que o Vitória está atrasando no pagamento referente à compra do atacante Janderson. A dívida dos baianos encontra-se na casa de R$ 1 milhão. A negociação total foi fechada em R$ 5 milhões.

Em entrevista ao Extra, Fábio Mota, presidente do Vitória, negou qualquer tipo de débito em relação a essa negociação. "Compramos o Janderson por R$ 5 milhões e pagamos R$ 5 milhões por Janderson. Desconheço parcela em atraso. Inclusive, foi um pagamento à vista que o Vitória fez ao Botafogo", disse.