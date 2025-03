Atual vice-campeão, Cruzeiro divulga os jogadores inscritos na Copa Sul-Americana

O Cruzeiro revelou, nesta terça-feira, os jogadores que representarão o clube na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. Depois de bater na trave na edição passada, a equipe celeste busca a redenção e a conquista inédita do torneio continental.

O Cruzeiro disputará a Sul-Americana pela oitava vez. Na última temporada, o Cabuloso foi derrotado na final, em Assunção, no Paraguai, pelo Racing-ARG, por 3 a 1. Agora, os mineiros buscam quebrar um jejum de títulos internacionais: o último foi a Recopa Sul-Americana de 1999.

Em 2025, o time mineiro está no Grupo E, que também conta com o Unión Santa Fe-ARG, o Palestino-CHI e o Mushuc Runa-EQU. O formato da competição prevê que apenas o líder de cada chave avança diretamente para as oitavas de final, enquanto os segundos colocados disputam os playoffs contra times eliminados na fase de grupos da Libertadores.