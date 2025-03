Após eliminação em Miami, João Fonseca destaca apoio da torcida no torneio: "Me senti no Brasil"

Na noite desta segunda-feira, João Fonseca perdeu para o australiano Alex de Minaur, por 2 sets a 1, e foi eliminado na terceira rodada do Miami Open, no Hard Rock Stadium. Depois do jogo, o brasileiro destacou o apoio da torcida que recebeu durante todo o torneio.

"Minha primeira impressão aqui é que eu realmente me senti no Brasil. Quer dizer, não só a multidão, mas a organização me tratou como se eu estivesse no Brasil. Então foi super legal. Eu realmente gostei do torneio. Eu sabia que estaria lotado, mas não sabia que seria enorme. Foi super legal estar aqui", disse João Fonseca.

O brasileiro até venceu o primeiro set por 7 a 5, mas acabou levando a virada nas parciais seguintes, 5 a 7 e 3 a 6. No último set, João Fonseca até conseguiu uma quebra sobre Alex de Minaur e abriu 2 a 0, mas perdeu cinco games seguidos e viu o australiano sacar para a vitória.