Yamal alcança 12 participações em gols em 15 jogos como titular pela Espanha

Com ajuda de Yamal, a Espanha venceu a Holanda nos pênaltis por 5 a 4 e se classificou para a semifinal da Nations League. O placar do tempo regulamentar foi de 3 a 3, sendo 5 a 5 no agregado.

Com a classificação, a Espanha enfrentará a França, que venceu a Croácia também nos pênaltis. O jogo será no dia 5 de junho, às 15h45 (de Brasília).