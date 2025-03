Único candidato, Ednaldo Rodrigues é reeleito presidente da CBF

"Nesta segunda, celebramos não apenas a confirmação do nosso trabalho pela reeleição, mas o triunfo da democracia, do diálogo, da liberdade e da autonomia das organizações esportivas. Ao longo dos últimos anos, enfrentamos muitos desafios. Sofremos todo tipo de preconceito e perseguições. Tentaram até um golpe. Resistimos e vencemos. Agradeço a Deus por tudo, à minha família pelo apoio incondicional e a todos que trabalham incansavelmente todos os dias para fortalecer e purificar o futebol brasileiro, em especial à Fifa, a Conmebol e a cada um de vocês, representantes de federações e clubes, pela confiança e parceria ao longo desses anos", disse Ednaldo, em seu discurso de agradecimento.

"Batemos recordes sucessivos de faturamento e superávit, reinvestindo mais de 70% no desenvolvimento e fomento do futebol brasileiro. Intensificamos os esforços para implementar o Fundo de Legado da Copa do Mundo, construindo Centros de Desenvolvimento do Futebol em estados que não sediaram jogos e melhorando a infraestrutura dos estádios em todo o país. Aprimoramos os torneios existentes e criamos novos, como o Campeonato Sub-15 masculino com 32 clubes, campeonato brasileiro masculino sub-20 da série B com 20 clubes, Copa do Nordeste masculino sub-20 com 24 clubes e Copa do Brasil feminina com 64 clubes. Garantindo oportunidades para jovens talentos de todas as regiões do Brasil", complementou Ednaldo.

A trajetória de Ednaldo Rodrigues no comando da CBF começou em agosto de 2021. Na oportunidade, ele foi nomeado para o cargo de presidente após indicação do Conselho de Administração da entidade, assumindo a presidência interinamente em um momento decisivo para a CBF. Ele foi escolhido para substituir Rogério Caboclo, que havia sido afastado pela Comissão de Ética da confederação.