Técnico da Argentina comenta declaração de Raphinha garantindo "porrada" no clássico

"Não me profundei sobre a declaração, mas sei mais ou menos o que comentaram comigo. É um Argentina x Brasil, sempre é um jogo importante, mas é apenas um jogo de futebol. Lembro da imagem da final da Copa América de 2021, Messi e Neymar sentados na escada do Maracanã. É essa a imagem que precisamos lembrar a todos. O melhor jogador e provavelmente o segundo melhor jogador do mundo juntos, sendo amigos. É a imagem que temos que enviar a todos", disse Scaloni.

A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, com 28 pontos, seguida pelo Equador, com 22, e Brasil, com 21 tentos. Ou seja, trata-se de um confronto direto pela ponta da tabela.

"São 90 minutos, um jogo dentro de campo que todos querem vencer. Todos temos um conhecido ou um amigo brasileiro, joguei com vários e me dei muito bem com eles. Não temos motivos para passar disso. E não vai passar disso", garantiu o comandante da seleção argentina, atual campeão do mundo.