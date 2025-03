Talles Magno afirma que Corinthians 'fará de tudo' pelo título do Paulistão

Talles Magno é o artilheiro do Corinthians no Paulistão ao lado de Yuri Alberto - ambos somam cinco gols no Estadual. O camisa 43 falou sobre a briga sadia pela artilharia com o camisa 9, mas deixou claro que o foco é o título.

"Por mais que tenha essa briga sadia dentro de campo, a gente só dá risada. Eu nem penso nisso dentro de campo, nem nos treinamentos. Eu toco para ele, ele toca para mim. Quando eu entro, eu faço gol, e nós nem lembramos dessa situação", disse o jogador.

"Mas eu acho que qualquer um dos jogadores quer ser o artilheiro do time no Paulistão, quer fazer gols em finais. Estou lutando por isso, e ele (Yuri) também. Se Deus quiser, na final sai um dele e um meu. Que a gente possa sair com os mesmos gols e lutar por esse título", concluiu o atacante.

Talles Magno é, ainda, o vice-artilheiro do clube na temporada. O camisa 43 era detentor do título de artilheiro até pouco tempo, mas recentemente foi superado por Yuri Alberto, que chegou aos sete gols no Derby.

O Corinthians saiu em vantagem no jogo de ida graças a um gol do camisa 9 e, agora, precisa apenas de um empate para erguer o Paulistão. O troféu pode encerrar um jejum de seis anos sem títulos do clube - a última conquista foi em 2019, justamente com o estadual.