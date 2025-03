Seleção Brasileira realiza último treino em Brasília antes de viagem à Argentina

O elenco da Seleção Brasileira treinou pela última vez em Brasília na manhã desta segunda-feira, no Estádio Mané Garrincha. O técnico Dorival Júnior aproveitou a oportunidade e ajustou os detalhes finais na equipe brasileira para o grande duelo contra a Argentina, nesta terça-feira.

Antes, em entrevista coletiva, Dorival confirmou as entradas de Wesley e Matheus Cunha no time titular. Além disso, o treinador terá de fazer algumas outras mudanças obrigatórias na equipe, como Bento no lugar de Alisson, que foi desconvocado por lesão.

Com isso, a provável escalação do Brasil para o duelo contra a Argentina é: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; Joelinton e André; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Júnior; Matheus Cunha.