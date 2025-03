Seleção Brasileira desembarca em Buenos Aires para clássico contra a Argentina pelas Eliminatórias

Após quebrar a sequência de dois empates com a vitória contra a Colômbia, a Seleção Brasileira chega mais tranquila para o clássico, apesar de não vencer a Argentina desde 2019. A equipe de Dorival Júnior está na terceira posição nas Eliminatórias, com 21 pontos, sete atrás da Albiceleste.

Do outro lado, a Argentina chega embalada para o clássico. Além do ciclo recente, com os títulos de duas Copas América e uma Copa do Mundo, a Albiceleste vem em ótima fase nas Eliminatórias, contando com três vitórias nos últimos quatro jogos. Líder com 28 pontos, a equipe de Lionel Scaloni pode se classificar antecipadamente ao Mundial, em caso de combinação de resultados.