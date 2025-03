São Paulo vai estrear no Brasileiro com um treinador diferente pelo terceiro ano seguido

O São Paulo faz sua estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), diante do Sport, no Morumbis. Com Luis Zubeldía no comando, o Tricolor vai começar a competição com um treinador diferente pelo terceiro ano seguido.

O último técnico a comandar o São Paulo em duas estreias seguidas de Brasileirão foi Rogério Ceni. O ex-goleiro estava à beira do campo na vitória sobre o Athletico-PR, por 4 a 0, no Morumbis, em 2022, e na derrota contra o Botafogo, por 2 a 1, no Nilton Santos, no ano seguinte.

Inclusive, essa foi a única partida que Ceni comandou o Tricolor no Campeonato Brasileiro de 2023.