Santos recebe folga nesta segunda em meio à preparação para o Brasileiro

O elenco do Santos recebeu um dia de folga nesta segunda-feira, após um final de semana intenso de treinos. O Peixe se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro no domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Os jogadores do Santos, na última semana, haviam ganhado folga de quatro dias. A reapresentação aconteceu, no CT Rei Pelé, na sexta-feira (21). Deste modo, os comandados de Pedro Caixinha utilizaram o final de semana para intensificar a preparação para a competição nacional.

Para a partida da primeira rodada do Brasileirão, Pedro Caixinha ainda conta com algumas questões. A principal delas é a situação de Neymar. O astro do Santos se recupera de um edema na região posterior da coxa esquerda e seguiu com o processo de transição física no final de semana, fazendo atividades em campo por três dias consecutivos. A tendência, portanto, é que o jogador esteja à disposição para o jogo contra o Vasco.