"Resgate" de convocados, final do Paulista e estreia no Brasileiro: veja como será a semana do Palmeiras

Os dois jogos nos quais terão atletas palmeirenses com as delegações acontecem na terça-feira, às 21 horas. Colômbia x Paraguai se enfrentam no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. Argentina e Brasil medem forças no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Com isso, os jogadores resgatados devem se apresentar na Academia de Futebol na manhã de quarta-feira, quando o elenco realizará o último treino. Lá, então, serão avaliados para saber das condições de jogo de cada um para o duelo que acontece no dia seguinte.

Se por um lado o Verdão perdeu peças para o período de treinos, por outro, ganhou tempo para recuperar lesionados, como é o caso do meio-campista Mauricio. Recuperado de cirurgia no ombro direito, o camisa 18 está em processo de transição física e tem treinado com elenco, o que é um sinal de que pode ficar à disposição contra o Corinthians.

O Palmeiras está em busca do inédito tetracampeonato Paulista, mas acabou saindo em desvantagem com a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida, no Allianz Parque. Assim, o Verdão vai até a casa do rival precisando vencer por pelo menos dois gols de diferença para ficar com a taça ou apenas por um para levar a decisão para os pênaltis.

Depois de decidir o Estadual, o Verdão já tem compromisso do domingo, quando enfrenta o Botafogo, na estreia do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h30, no Allianz Parque.