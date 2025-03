Quinteto do Palmeiras de 2020 busca segundo título diante do Corinthians

O Palmeiras decide pela segunda vez nesta década o título do Campeonato Paulista contra o Corinthians. A última vez que os times se enfrentaram valendo taça foi em 2020, quando venceu o rival, no Allianz Parque. O elenco ainda conta com cinco remanescentes daquele título.

O quinteto formado pelo goleiro Weverton, pelo zagueiro Gustavo Gómez, pelos laterais direito Mayke e Marcos Rocha, além do meio-campista Raphael Veiga busca repetir a história de cinco anos atrás e conquistar mais uma taça em um Derby, nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Verdão perdeu o jogo de ida, por 1 a 0, no Allianz Parque e busca a virada.

Naquele ano, o técnico do Verdão era Vanderlei Luxemburgo. Dos jogadores remanescentes, apenas Weverton e Marcos Rocha foram titulares nos dois jogos. Raphael Veiga entrou no decorrer do jogo, enquanto Mayke ficou apenas no banco de reservas.