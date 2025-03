Precisando de virada fora de casa, aproveitamento do Palmeiras como visitante é superior ao de mandante

O aproveitamento do Verdão como mandante tem três vitórias, contra Portuguesa (2 a 0), Botafogo-SP (3 a 1), pela fase de grupos do Paulista e contra o São Paulo (1 a 0), pela semifinal; três empates: Red Bull Bragantino (0 a 0), Corinthians (1 a 1 ) e São Paulo, todos pela primeira fase do Estadual, e duas derrotas, diante do Novorizontino (2 a 1) e do Corinthians (1 a 0), pelo jogo de ida da final.

Como visitante, a equipe comandada tem um aproveitamento maior e invicto. São sete jogos, com cinco vitórias: Santos, Guarani (1 a 4) Inter de Limeira (1 a 3), Mirassol (2 a 3) e São Bernardo (0 a 3), sendo os três primeiros pela fase de grupos do Estadual e o último pelas quartas, e dois empates, ambos na fase de grupos, contra Noroeste (1 a 1) e Água Santa (1 a 1).

O Palmeiras perdeu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, e agora precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão ou pelo menos um para levar a decisão para os pênaltis. Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, a partir das 21h35 (de Brasília).