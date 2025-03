Palmeiras terá segurança reforçada contra o Cerro no Paraguai, e Leila não teme "retaliação" da Conmebol

"Não tenho nada contra a Conmebol, tenho, sim, contra as atitudes da Conmebol com relação ao combate ao racismo. E o que ocorreu com o Palmeiras contra o Cerro não foi a primeira vez, foi a terceira. O que nós pedimos é que as penas sejam mais pesadas. Não é nada contra a instituição, mas contra as atitudes que vêm tomando contra os crimes de racismo. Se não houver uma punição severa, isso não vai terminar nunca", declarou.

O Palmeiras estreia na Libertadores no dia 3 de abril, contra o Sporting Cristal, no Peru, às 19 horas (de Brasília). E, ainda antes de enfrentar o Cerro Porteño, no Paraguai, recebe o rival no Allianz Parque no dia 9 de abril.

"Vamos jogar contra eles aqui no Brasil, mas não vamos ser hipócritas. Aqui existe esse crime de racismo, mas aqui nós punimos. E, se ocorrer dentro no nosso estádio, serão punidos, sim, com muita seriedade, de forma muito dura. Só assim a gente consegue coibir o crime", finalizou.