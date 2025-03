Palmeiras faz treino tático, e Abel pode ter mudanças no time para final

O zagueiro Gustavo Gómez, o atacante Paulinho e o meio-campista Mauricio realizaram uma movimentação técnica em dimensões reduzidas com Crias do sub-20, no campo 2. Os dois primeiros seguem em tratamento de lesão no joelho direito e cirurgia na perna direita, respectivamente.

Mauricio segue cronograma de transição física após se recuperar de cirurgia no ombro direito. O meia perdeu os últimos três jogos decisivos, mas deve ser novidade para Abel Ferreira na decisão. O lateral direito Marcos Rocha, com lesão na coxa esquerda, é dúvida. Caso seja ausência, Mayke é quem deve assumir o setor.

Atual tricampeão, o Palmeiras, para ser tetra, precisa vencer por dois gols de diferença. A vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.