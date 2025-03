Pablo comenta compromissos antes de decisão do Estadual: "Situação diferente"

O Sport decide o Campeonato Pernambucano em casa, na Ilha do Retiro, diante do Retrô, em data ainda a ser definida pela Federação Pernambucana de Futebol. A primeira partida ocorreu no último sábado e acabou em vitória do Rubro-Negro por 3 a 2. Antes da segunda partida da final, entretanto, o Leão tem uma agenda cheia.

Nesta quarta-feira, a equipe enfrenta o Altos-PI, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Já classificado, o Rubro-Negro busca a liderança do Grupo A. No sábado, o time pernambucano estreia no Brasileirão diante do São Paulo, no Morumbis, em um duelo que marca o retorno da equipe à Série A após três temporadas de ausência.

"É uma situação diferente não poder viver o clima da final entre o primeiro e o segundo jogo, mas temos que nos concentrar na próxima partida, que neste momento passa a ser a mais importante", declarou Pablo, atacante do Rubro-Negro.