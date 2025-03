Nova Zelândia bate a Nova Caledônia e se classifica para a Copa do Mundo

Mais uma seleção confirmou sua vaga para a Copa do Mundo de 2026. Na madrugada desta segunda-feira (24), a Nova Zelândia venceu a Nova Caledônia fora de casa por 3 a 0 e garantiu seu lugar no mundial. Os gols do país da Oceania foram marcados por Michael Boxall, Kosta Barbarouses e Elijah Just.

Será a terceira vez que a Nova Zelãndia jogará uma Copa do Mundo. Antes, os neozelandeses estiveram presentes nos mundiais de 1982 (Espanha) e 2010 (África do Sul).