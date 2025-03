Na semana de estreia, São Paulo não começa o Brasileirão com vitória desde 2022

No próximo sábado, o São Paulo faz sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, no Morumbis. O Tricolor não tem uma vitória na primeira rodada da competição desde 2022.

Na ocasião, o São Paulo recebeu o Athletico-PR no dia 10 de abril, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O Tricolor goleou por 4 a 0, com gols de Luciano e Jonathan Calleri, que balançou as redes três vezes.

No ano seguinte, a equipe paulista iniciou sua caminhada no Brasileirão no dia 15 de abril, quando visitou o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Tiquinho Soares abriu o placar para o Glorioso, mas Calleri empatou para o Tricolor. Na reta final, Eduardo garantiu a vitória do Alvinegro, por 2 a 1.