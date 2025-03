Matheus Cunha vê "evolução" em trabalho de Dorival e relembra embates contra Argentina: "Nunca perdi"

Visando o jogo contra a Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Matheus Cunha relembrou suas partidas contra os "hermanos". Além disso, o atacante, presente em convocações desde 2020, falou sobre as diferentes comissões em que trabalhou e exaltou Dorival Júnior, apontando "evolução" do técnico.