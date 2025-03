Matheus Cunha fala sobre racismo no futebol sul-americano: "O respeito é o princípio da humanidade"

A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nesta terça-feira, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Após a fala polêmica de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, as discussões raciais se intensificaram no futebol brasileiro. Matheus Cunha falou sobre o caso, apontando que esse discurso vai além do esporte e ressaltou que o "respeito deve prevalecer, independente de cor ou etnia".

Nossas diferenças nos tornam únicos e esse é o valor que devemos exaltar, sempre unidos pela mesma paixão.