Marcelo Teixeira despista acerto do Santos com William Arão, mas avisa: "Estamos de olho"

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, descartou qualquer acerto com o volante William Arão, que atualmente defende o Panathinaikos, da Grécia. O dirigente, porém, revelou também que segue observando as oportunidades no mercado de transferências.

"Não (sobre um acerto com William Arão), foi uma possibilidade anterior ao Zé Rafael, estava nos planos, lógico que estamos de olho no mercado, mas, no momento, não é uma prioridade. Mantemos o foco no grupo atual, mas estamos atentos para reforçar a equipe", disse o presidente do Santos em entrevista na sede da CBF.

Arão, de 33 anos, defende o Panathinaikos desde agosto de 2024, após deixar o Fenerbahce, da Tuquia, Antes, o jogador defendeu o Flamengo em uma vitoriosa passagem. Com a equipe carioca, carrega no currículo dez conquistas: uma Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas.