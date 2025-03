José Roberto Reynoso fatura o Clássico e a Copa Ouro no Curitiba Summer Tour 2025

Neste domingo, aconteceu o Concurso de Salto Nacional 4* Curitiba Summer Tour, com 37 conjuntos em pista no Clássico, a 1.45m. Em desempate idealizado por Rafael Ferrarez com 100 mil reais em premiação, cinco dos sete competidores voltaram a zerar e a vitória ficou com José Roberto Reynoso Fernandez Filho montando Cassilero JMen, westfalen de 11 anos registrado no studbook do Haras Agromen, em 30s75.

O jovem Eduardo Mattar, o Dudu, com seu Galiano de Fourches, sela belga de 11 anos, seguido de pertinho por José Luiz Guimarães de Carvalho montando Quiet van't Zorgvliet, égua BH do Haras Agromen de apenas 9 anos, fizeram em 32s40 e 32s41, respectivamente. Todos representando São Paulo.