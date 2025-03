João Fonseca leva virada de australiano e é eliminado do Miami Open

Once a fighter, always a fighter ? @alexdeminaur gets the better of Fonseca in three brilliant sets and will face Berrettini for a place in the quarter-finals! @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/quweE7dvph

? ATP Tour (@atptour) March 25, 2025

O jogo

O primeiro set permaneceu empatado até o sexto game. Então, João Fonseca começou a impor o seu ritmo e quebrou o serviço do australiano, abrindo 6/5. O brasileiro confirmou o saque e fechou o set em 7/5.

Alex de Minaur abriu três games de vantagem no início do segundo set. Porém, João Fonseca elevou seu nível de jogo, fez o australiano correr a quadra e empatou a parcial em 3/3. Alex de Minaur voltou com mais agressividade e devolveu o placar com um 7/5, levando a partida para o terceiro set.