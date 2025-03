Inglaterra vence Letônia e segue 100% nas Eliminatórias Europeias

Nesta segunda-feira, a Inglaterra bateu a Letônia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em Wembley, a equipe do técnico Thomas Tuchel venceu por 3 a 0, com o artilheiro Harry Kane marcando novamente pela seleção inglesa. Reece James e Eberechi Eze também balançaram as redes para os Three Lions.

Com o resultado, o grupo K permanece com a Inglaterra na liderança, com seis pontos. Já a Letônia caiu para a terceira colocação com três pontos, sendo ultrapassada pela Albânia.

A Inglaterra só volta a jogar no dia sete de junho contra Andorra, pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, às 13h (de Brasília). Já a Letônia fará um amistoso contra o Azerbaijão no mesmo dia, às 10h.