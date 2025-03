Hulk e Júnior Santos participam de parte do treino com elenco do Atlético-MG

O Atlético-MG segue a preparação para o início do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta segunda-feira, o elenco realizou um treino técnico e tático nos campos 6 e 7 da Cidade do Galo.

Os atacantes Hulk e Júnior Santos, em fase de transição do DM, participaram de parte da atividade com o grupo. Em outro momento, realizaram trabalho separado dos demais, com a preparação física. Eles ainda estão no processo de recuperação de lesões.