Guilherme é o atleta do Santos com mais finalizações em 2025; veja números

O atacante Guilherme, além de ser o artilheiro do Santos na temporada, com dez gols, é o atleta do elenco com mais finalizações até aqui. Em 14 partidas oficiais disputadas, sendo 13 como titular, o jogador arriscou 50 chutes, o que gera uma média de aproximadamente 3,57 por jogo.

O duelo que Guilherme mais finalizou foi contra o Botafogo-SP. Na partida, que ainda marcou o retorno de Neymar com a camisa do Peixe, o atacante, apesar de não ter balançado as redes, arriscou sete chutes, sendo três no gol, três para fora e um bloqueado.

Já os jogos que o camisa 11 menos arrematou foi contra Ponte Preta e Palmeiras, com somente um chute no alvo em cada. O curioso, porém, é que o atleta marcou o único tento do Peixe nas duas partidas.