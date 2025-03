Final do Paulista entre Corinthians e Palmeiras terá campanha voltada às mulheres

Um vídeo da campanha "São Paulo por Todas" será exibido nos telões instalados no campo. Além disso, mensagens da campanha serão veiculadas nas faixas de LED localizadas no entorno do gramado. As mensagens também estarão presentes em outras telas da Neo Química Arena, como as localizadas no acesso ao estádio, banheiros, sala de imprensa, camarotes, elevadores e halls das praças de alimentação.

Classificação e jogos Paulista

Corinthians e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Alvinegro paulista largou em vantagem na decisão ao vencer o jogo de ida, por 1 a 0, no Allianz Parque. Agora, o Timão precisa apenas de um empate para erguer o troféu e colocar um ponto final em um jejum de seis anos sem ganhar taças. Já o Palmeiras quer reverter o resultado para conquistar o tetracampeonato inédito.