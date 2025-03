Everton exercerá cláusula de compra de Alcaraz; veja quanto o Flamengo recebe

"Charly Alcaraz! With his first goal for Everton!" ?#CRYEVE highlights are out now! ?? pic.twitter.com/v3opXFYU3m

? Everton (@Everton) February 15, 2025

No Everton desde fevereiro, Alcaraz atuou nos sete jogos que a equipe jogou no período. Após conquistar a titularidade no time de David Moyes, o meia argentino declarou que gostaria de ficar no futebol inglês.

A passagem de Alcaraz pelo Flamengo foi inconstante. O meia, que outrora foi titular no Racing e no Southampton, não encaixou na equipe rubro-negra e perdeu espaço com a chegada de Filipe Luís. Na Gávea, o argentino jogou apenas 19 vezes, marcando três gols e distribuindo duas assistências. O jogador fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil 2024.

O Flamengo continua a sua preparação para a temporada, visando a estreia do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Rubro-Negro recebe o Internacional, às 21h (de Brasília).