Equipe brasileira de vela se prepara para estreia histórica no Rio de Janeiro

No último final de semana, o Mubadala Brazil SailGP Team encerrou a sua participação no Oracle San Francisco Sail Grand Prix. Está é a segunda etapa de uma série de competições nos Estados Unidos e a quinta parada do Rolex SailGP Championship 2025, o principal torneio de velocidade de barcos à vela do mundo.

Entre os dias 3 e 4 de maio, o Rolex SailGP Championship 2025 marcará a sua estreia no Brasil e na América do Sul. Também será a primeira vez que o Mubadala Brazil SailGP competirá em águas brasileiras e diante da sua torcida.

O Mubadala Brazil SailGP Team representa o Brasil na elite global da vela como a primeira equipe a competir no SailGP.