Enquete: torcida do Santos acredita que Miguelito deveria ter tido mais chances no elenco profissional

Desde 2022, Miguelito disputou apenas 18 partidas pelo Santos, sem ter marcado gols ou assistências. Foram quatro pela Série A (2022 e 2023), duas pela Copa do Brasil (2023), três pela Sul-Americana (2023), cinco pela Série B e quatro neste Paulistão.

Sob o comando do ex-técnico do Santos Orlando Ribeiro no sub-20, Miguelito conseguiu bons minutos com o treinador. Foi justamente o comandante que, quando assumiu o time profissional interinamente naquele ano, promoveu a estreia de Miguelito na equipe principal.

A primeira partida foi no dia 10 de outubro de 2022, contra o Juventude, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquele duelo, porém, o boliviano entrou somente aos 35 minutos da etapa final e teve pouco mais de 10 minutos em campo, sem contribuir para gols.

Em 2023, Miguelito conseguiu ótimos números no sub-20. Foram 12 tentos marcados em 16 partidas, segundo dados da plataforma Ogol. Nesse período, o meia já ganhou algumas chances no time de cima, no início do ano, com o técnico Odair Hellmann. Contudo, ele sempre somava baixa minutagem. Com a chegada de Paulo Turra, o jogador perdeu espaço mais uma vez.

Foi no começo da última temporada, com o técnico Fábio Carille, que o boliviano de fato iniciou o processo de integração ao elenco profissional. Em 2024, com o Santos na Série B, parecia que Terceros acumularia mais minutos na equipe principal, também por conta dos bons números pelas equipes sub-20 e sub-23, mas isso não aconteceu. Foram apenas cinco partidas e 99 minutos em campo.

A última esperança de Miguelito foi a chegada do técnico Pedro Caixinha. O atleta torceu por uma mudança de panorama para tentar, finalmente, deslanchar na equipe de cima, mas entrou em campo quatro vezes, sendo apenas duas como titular.