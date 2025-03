Dorival prevê duelo equilibrado e quer clássico 'respeitoso' entre Brasil e Argentina

Nesta terça-feira, Brasil e Argentina se enfrentam em um dos maiores clássicos do futebol mundial. O jogo historicamente é marcado por grandes duelos, alguns deles até acima do tom normal de uma partida de futebol. Entretanto, o técnico Dorival Júnior quer um confronto respeitoso entre as equipes, limitado apenas ao campo.

"É um grande clássico do futebol mundial. Vai haver luta sim, mas haverá respeito dentro de campo. Estamos indo jogar com a atual campeã do mundo e da Copa América. Tentaremos buscar um grande resultado, respeitando todas as condições e entendendo que uma partida é resolvida dentro de campo. Será um grande duelo, mas que será resolvido ainda nas quatro linhas", disse o treinador, em entrevista coletiva concedida nesta terça.