Dorival anuncia novidades na Seleção para enfrentar a Argentina; veja provável escalação

Um dos principais clássicos do futebol mundial está se aproximando. Nesta terça-feira, Brasil e Argentina se enfrentarão em Buenos Aires, lutando para encaminhar de vez uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Com a relação ao duelo diante da Colômbia, Dorival Júnior terá de fazer mudanças. Quatro atletas foram substituídos no elenco, por suspensões e lesões. O treinador convocou quatro novos jogadores e indicou as modificações que fará na equipe titular.

"Temos mudanças necessárias e definidas, mas estamos fazendo duas para a partida em si. O Matheus Cunha assumirá o lugar do João Pedro, além de Wesley no lugar do Vanderson", declarou Dorival, durante a coletiva de imprensa.