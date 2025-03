Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço revela promessa de Gabigol para o Brasileirão

Em seu primeiro ano como jogador da Raposa, Gabigol acumula sete partidas e cinco gols marcados. Apesar dos bons números, o atacante vem sendo muito contestado por parte da torcida, especialmente por conta de gols perdidos em jogos decisivos da equipe mineira até o momento.

O ídolo do Flamengo foi contratado pelo Cruzeiro no início deste ano, após ficar livre no mercado sem acordo de renovação com o Rubro-Negro.

O clube mineiro estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, quando recebe o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.