Danilo relembra ensinamentos de Guardiola e destaca aspecto mental no futebol: "Sofri lavagem cerebral"

O experiente zagueiro também trouxe a questão das redes sociais à tona, destacando que a internet é um ambiente tóxico.

"Por mais que a gente diga que não se importa com essas coisas, somos seres humanos, afinal. Queremos ser aceitos pelas pessoas, receber feedbacks positivos. Ninguém quer feedback negativo. E as redes sociais são um ambiente tóxico em todos os níveis. O Real Madrid foi o auge desse problema porque é o maior clube do mundo. Eu sofri muito a ponto de procurar ajuda psicológica. Houve momentos em que parecia que eu não conseguia mais lembrar como jogar futebol. A crítica estava realmente me machucando. Eu era um completo refém da crítica, das redes sociais, de tudo", concluiu.

Com passagens por Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, Danilo foi contratado pelo Flamengo em janeiro deste ano para substituir Fabrício Bruno. Com o Rubro-Negro, o veterano já realizou cinco partidas, com uma assistência, além de dois títulos, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.