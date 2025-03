Corinthians ignora afastamento e mantém Marcelo Mariano ativo e presente na rotina da diretoria

A pressão em cima de Marcelo Mariano aumentou e se tornou insustentável a partir da revelação da participação direta dele em reuniões com representantes da VaideBet, que em depoimentos à Polícia, afirmaram desconhecer Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, como intermediário do negócio com o clube. A Gazeta Esportiva, no dia 10 de janeiro, publicou uma entrevista exclusiva com Toninho Duettos, sócio do cantor Gusttavo Lima, que reivindicou a ele a autoria da intermediação entre VaideBet e Corinthians, de novo, com ampla participação de Marcelinho.

Seis dias após a publicação da matéria da Gazeta, o Corinthians, em nota oficial, comunicou o afastamento de Marcelo Mariano do cargo. A decisão aconteceu após forte pressão dos aliados de Augusto Melo, pois o presidente teria de enfrentar no dia 20 de janeiro uma reunião no Conselho Deliberativo em que a pauta poderia resultar em uma votação sobre a destituição dele do cargo.

Na véspera da reunião no CD, Augusto Melo falou sobre o afastamento de Marcelo Mariano durante entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

"Quando começou o caso VaideBet, o primeiro a ser citado foi o Sérgio (Moura, ex-superintendente de marketing). Ele chegou para nós e pediu para sair porque iria se defender e processar algumas pessoas. Aconteceu isso. Marcelinho, até então, nunca havia sido citado. Marcelinho tinha participado da negociação, como participou jurídico, compliance, marketing, financeiro... Agora que citaram, que mudou a linha, ele pediu para sair", disse Augusto Melo, no dia 19 de janeiro.