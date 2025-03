Corinthians goleia Real Brasília fora de casa e estreia com vitória no Brasileiro feminino

O Corinthians estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro feminino. As Brabas golearam o Real Brasília, por 8 a 2, no Estádio Bezerrão, pela primeira rodada da competição nacional. Jaqueline, Andressa Alves, Vic Albuquerque, Juliete, Letícia Monteiro (2x), Jhonson e Robledo anotaram os gols da vitória alvinegra, enquanto Katy e Manu descontaram para as donas da casa.

Com o resultado, o Corinthians feminino conquistou seus primeiros três pontos na Série A1 do Brasileiro e pulou para a vice-liderança do torneio. Já o Real Brasília amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na 15ª colocação na tabela.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela segunda rodada do Brasileirão feminino. O Corinthians encara o Juventude nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schurig (Fazendinha). Já o Real Brasília pega o Sport no mesmo dia, às 15h, na Arena de Pernambuco.