Corinthians define data para reapresentação de Memphis após data Fifa; veja detalhes

No duelo de ida contra a Espanha, Memphis atuou cerca de 84 minutos. O atacante do Corinthians não participou de gols, mas foi importante no empate em 2 a 2. Já no embate de volta, o camisa 10 foi titular novamente. Ele sofreu e bateu o pênalti que recolocou a Holanda no jogo e até chegou a disputar alguns minutos da prorrogação, mas foi substituído aos 101 minutos.

Em meio à data Fifa, o Corinthians tem treinado sem alguns de seus principais jogadores. Além de Memphis, também servem suas respectivas seleções os volantes Carrillo (Peru) e Martínez (Venezuela), o atacante Romero (Paraguai) e o zagueiro Félix Torres (Equador).

Com Memphis à disposição, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Palmeiras na grande final do Paulistão. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Como venceu o duelo de ida pelo placar mínimo, o Timão tem a vantagem do empate e busca encerrar um jejum de seis anos sem títulos.