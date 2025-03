Com Luiz Gustavo, São Paulo tem cinco opções para duas vagas no meio-campo

Recuperado de uma fratura no dedo do pé esquerdo, Luiz Gustavo está próximo de retornar aos gramados. Com isso, o treinador Luis Zubeldía terá pelo menos cinco opções de volantes para duas vagas no meio-campo do São Paulo.

Luiz Gustavo se lesionou ainda no dia 15 de janeiro, no amistoso contra o Cruzeiro, pela FC Series, nos Estados Unidos. No último dia 27, o jogador iniciou o processo de transição física e, neste sábado, atuou durante 45 minutos no jogo-treino contra o São Bernardo, no Morumbis.

Com isso, Luiz Gustavo se torna mais uma opção para Zubeldía entre os volantes no meio-campo do Tricolor, junto com Alisson, Pablo Maia e Marcos Antônio. Além deles, Damián Bobadilla também atua na posição, mas, dos nove jogos disputados em 2025, foi titular apenas três vezes.