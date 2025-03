Calleri treina, São Paulo se reapresenta após folga e entra em semana de estreia no Brasileiro

O São Paulo entrou na semana da estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, o elenco são-paulino voltou a treinar após folga e seguiu a preparação para o duelo contra o Sport.

Os jogadores ganharam neste domingo um dia de descanso após o jogo-treino contra o São Bernardo, disputado no sábado, no Morumbis. O Tricolor venceu a atividade por 4 a 2, com gols de André Silva, Lucas Ferreira, Alves e Ryan Francisco.

No retorno, a comissão técnica de Luis Zubeldía priorizou um trabalho de fundamentos técnicos, com um treino de troca de passes. Antes, o grupo iniciou o dia com exercícios de mobilidade, trote, deslocamentos variados no gramado e um circuito de força preventiva. Por fim, os atletas foram divididos em pequenos grupos e trabalharam cruzamentos e finalizações.