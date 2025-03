Caio Bonfim e Valdileia Martins são os Melhores do Ano do Atletismo

O marchador Caio Bonfim e a saltadora Valdileia Martins são os Melhores Atletas do Ano no Atletismo. Eleitos por um júri técnico, eles foram premiados na noite deste domingo, na cerimônia do 4º Prêmio Melhores do Ano Loterias Caixa de Atletismo, que reconheceu os destaques do ano olímpico, em festa de gala realizada em São Paulo.

O vice-campeão olímpico Caio Bonfim recebeu 40,54% dos votos. Alison dos Santos, o Piu, medalhista de bronze olímpico nos 400 m com barreiras em Paris-2024, recebeu 21,62% da votação do júri; e o finalista olímpico do dardo Luiz Maurício Dias da Silva, 13,51%.

No feminino, as mais votadas foram: Valdileia Martins (29,17%), a marchadora Viviane Santana Lyra (16,67%) e a velocista Ana Carolina de Jesus Azevedo (9,72%).