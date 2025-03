Astro do Corinthians, Memphis completa 100 jogos pela Holanda e recebe homenagem

"100 partidas! Uma noite muito especial. Muito obrigado a todos os envolvidos nessa jornada. Seguimos", escreveu o atleta nas redes sociais.

Além de ter alcançado 100 jogos pela Holanda, Memphis também se aproximou de outra marca expressiva pela equipe. Com o gol de pênalti marcado no último domingo, o astro do Timão ficou mais próximo de se tornar o maior artilheiro da história da seleção.

Memphis recebe homenagem pela marca de 100 jogos pela Holanda. (Foto: Reprodução/Instagram @memphisdepay)

O craque balançou as redes 47 vezes e é o vice-artilheiro da seleção holandesa. Ele está a três gols de igualar o ex-atacante Robin Van Persie, que anotou 50 gols defendendo a Holanda.

Memphis foi um dos grandes protagonistas da Holanda nesta data Fifa. No duelo de ida contra a Espanha, ele atuou cerca de 84 minutos. O atacante do Corinthians não participou de gols, mas foi importante no empate em 2 a 2. Já no embate de volta, o camisa 10 foi titular novamente. Ele sofreu e bateu o pênalti que recolocou a equipe no jogo e até chegou a disputar alguns minutos da prorrogação, mas foi substituído aos 101 minutos.

Após brilhar na data Fifa, o jogador já tem data prevista para retornar ao Brasil após os dois compromissos da Holanda. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, a tendência é que o camisa 10 se reapresente nesta terça-feira para concluir a preparação para o Derby junto ao restante do elenco.