À espera de Memphis, Corinthians entra em semana decisiva de final do Paulista e estreia no Brasileiro

À espera do retorno de Memphis Depay, o Corinthians inicia uma semana extremamente decisiva. Nesta quinta-feira, o Timão enfrenta o Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Além disso, a equipe fará a sua estreia na Série A do Brasileirão.

A decisão está agendada para as 21h35 (de Brasília) de quinta-feira, em Itaquera. O time do Parque São Jorge tem a vantagem de decidir em casa por ter a melhor campanha geral do Estadual.

A equipe de Ramón Díaz sai na frente por ter vencido o primeiro Derby da final, por 1 a 0, em pleno Allianz Parque. O resultado permite que o Corinthians seja campeão com um simples empate. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dá o título ao Palmeiras.