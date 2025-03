Versatilidade pode ser trunfo de Lucas Evangelista para ter espaço com Abel Ferreira no Palmeiras

"Eu olho mais como oportunidade, não só para mim. Falei e repito: sou muito abençoado de estar aqui. Acho que muitos atletas queriam estar aqui no meu lugar. Quem está aqui há mais tempo sente isso também. Cobrança é normal, vai existir sempre até porque o investimento que tem aqui é diferente. Estou bem tranquilo", disse.

O meio-campista vem treinando normalmente com o restante do elenco, que se prepara para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Por conta do regulamento, Evangelista não pode reforçar o time contra o Corinthians, na próxima quinta-feira. Assim, ele aguarda a primeira rodada do Brasileirão, quando o Verdão duela com o Botafogo, no Allianz Parque, no dia 30 de março, às 16h30 (de Brasília).

"Para ser sincero, conversei pouco com o Abel aqui. Ele está sempre ocupado, trabalhando. Saiu do campo já vai fazer o trabalho dele. É um cara que eu tiro o chapéu, trabalha muito. Nada vence o trabalho. Isso é o que menos me preocupa. Quero ajudar em qualquer posição. Teve uma partida que estava voltando de lesão no Bragantino e joguei de zagueiro contra o Palmeiras até. Essa vaidade e ego tem que deixar de lado. Sou um cara muito solidário e sinto isso do elenco. Independente de onde e quando jogar, minha obrigação é me preparar para quando surgir a oportunidade, eu corresponder e ajudar ao time", finalizou.