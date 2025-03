Sem Messi e Neymar, Guilherme Arana analisa clássico entre Brasil e Argentina

"O Messi foi, diversas vezes, melhor do mundo, dispensa comentários. São jogadores mundiais, tanto ele, quanto o Neymar. Com certeza os jogadores da Argentina gostaram da ausência do Ney, por ser um excelente jogador que ele é", disse o atleta em relação aos desfalques.

Apesar de Neymar estar com uma lesão séria, Arana relembrou as suas experiências com a mesma lesão e acredita no retorno do jogador do Santos.

"Sofri uma lesão parecida com a que o Ney teve. Sei que é uma recuperação muito longa, é bastante tempo sem atuar. O risco acaba sendo maior, até por poder ter uma lesão muscular quando voltamos. Mas o Neymar é um cara com a admiração de todos, é o principal jogador da nossa Seleção. Ele está com a cabeça boa, sei que vai voltar em breve e nos ajudar", completou.

Analisando a partida, o jogador do Atlético-MG deu ênfase para a qualidade das equipes e para o setor ofensivo do Brasil: "Tem qualidade dos dois lados, então temos que nos preparar bastante, pois sabemos que não teremos um jogo fácil na Argentina".

Arana concluiu, afirmando que "há muita qualidade na nossa posição, e fico feliz de estar aqui. Jogo na esquerda, com o Vini. Tenho que pensar em cada ação, para não o prejudicar".

A bola rola para Brasil e Argentina nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires. A Albiceleste lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, com 28 pontos, enquanto a Canarinho está em terceiro, com 21.