Santos tem bola aérea como ponto frágil em 2025; veja números

Diante da Macaca, do Alviverde e do Tigre, os passes aéreos vieram do lado esquerdo do ataque, o que pode ser um ponto preocupante para Pedro Caixinha. Já contra o Corinthians, na partida pela fase de grupos, Memphis, que soltou para Yuri Alberto, foi encontrado sozinho em um cruzamento vindo do centro do campo.

Por outro lado, vale destacar que, apesar de sofrer com bolas paradas, o Peixe também marca assim. Dos 23 gols em 14 partidas no Paulistão, nove originaram-se de cobranças de falta, escanteios ou pênaltis.